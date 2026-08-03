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Председатель нижегородского Заксобрания рассказал об изменениях в законах

Об основных нововведениях рассказал спикер ЗСНО Евгений Люлин.

Источник: Живем в Нижнем

С августа в России вступают в силу изменения в законах, которые коснутся нижегородцев. О них рассказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своих соцсетях.

Так, детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы теперь будут зачислять в школы и детские сады по месту жительства в приоритетном порядке. Нововведение касается только государственных и муниципальных учреждений.

Еще одном изменение относится к самозанятым, которые добровольно перечисляли взносы в соцфонд. Впервые у них появилась возможность получить выплаты по больничным листам.

Что касается налогов, то теперь уведомления будут приходить в личный кабинет на портале «Госуслуги». Ранее они отображались только на сайте ФНС.

Хорошие новости для жильцов многоквартирных домов. Они смогут сами выбирать операторов связи и интернет-провайдеров. УК, которые отказываются допускать компании в дома, грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Дополнительную защиту получат сведения о частной жизни, тайна переписки и телефонных разговоров. За незаконный сбор и распространение этой информации ужесточили наказание: нарушителю будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет.