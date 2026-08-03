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Топ-5 картин в истории по сборам за первый уик-энд. Кто опережает «Паука»

«Человек паук: Новый день» собрал $927 млн, но это не предел.

Источник: РБК Life

Фильм «Человек паук: Новый день» собрал за первый уик-энд $355 млн в США, а суммарно во всем мире картина заработала $927 млн, сообщает Variety. По обоим показателям кинолента заняла второе место в истории. Лидерство удерживает фильм «Мстители: Финал». Рассказываем, какие ленты входят в топ-5 по сборам за первый уик-энд в мире и в США.

Первое место.

Постер к фильму «Мстители: Финал».

(Фото: Marvel Studios).

Фильм: «Мстители: Финал»\

Дата выхода: 26 апреля 2019 года\

Сборы в мире: $1 223 641 414 (около 97,2 млрд руб.)\

Сборы в США: $357 115 007 (около 28,4 млрд руб.)\

Итоговые сборы: $2 799 439 100 (около 222,5 млрд руб.).

Второе место.

Постер к фильму «Человек паук: Новый день».

(Фото: Columbia Pictures).

Фильм: «Человек-паук: Новый день»\

Дата выхода: 31 июля 2026 года\

Сборы в мире: $927 000 000 (около 73,7 млрд руб.)\

Сборы в США: $355 000 000 (около 28,2 млрд руб.)\

Итоговые сборы: прокат продолжается.

Третье место.

Постер к фильму «Мстители: Война бесконечности».

(Фото: Marvel Studios).

Фильм: «Мстители: Война бесконечности»\

Дата выхода: 27 апреля 2018 года\

Сборы в мире: $640 521 291 (около 50,9 млрд руб.)\

Сборы в США: $257 698 183 (около 20,5 млрд руб.)\

Итоговые сборы: $2 052 415 039 (около 163,1 млрд руб.).

Четвертое место.

Постер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой».

(Фото: Columbia Pictures).

Фильм: «Человек-паук: Нет пути домой»\

Дата выхода: 17 декабря 2021 года\

Сборы в мире: $600 506 041 (около 47,7 млрд руб.)\

Сборы в США: $260 138 569 (около 20,7 млрд руб.)\

Итоговые сборы: $1 921 426 073 (около 152,7 млрд руб.).

Пятое место.

Постер к фильму «Форсаж 8».

(Фото: Universal Pictures).

Фильм: «Форсаж 8»\

Дата выхода: 14 апреля 2017 года\

Сборы в мире: $532 000 000 (около 42,3 млрд руб.)\

Сборы в США: $98 786 705 (около 7,8 млрд руб.)\

Итоговые сборы: $1 236 005 118 (около 98,2 млрд руб.).

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