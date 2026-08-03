Топ-5 картин в истории по сборам за первый уик-энд. Кто опережает «Паука»

Фильм «Человек паук: Новый день» собрал за первый уик-энд $355 млн в США, а суммарно во всем мире картина заработала $927 млн, сообщает Variety. По обоим показателям кинолента заняла второе место в истории. Лидерство удерживает фильм «Мстители: Финал». Рассказываем, какие ленты входят в топ-5 по сборам за первый уик-энд в мире и в США.