Абитуриенты подали в колледжи Воронежской области свыше 23 тысяч заявлений

По словам министра, росту интереса к СПО способствует федеральный проект «Профессионалитет». В Воронежской области уже действуют 12 учебно-производственных объединений, включающих более 30 колледжей и техникумов с 70 предприятиями. С сентября откроются еще два новых кластера — по машиностроению на базе Борисоглебского техникума промышленных и информационных технологий и по сельскому хозяйству на базе Россошанского техникума. Программы «Профессионалитета» предполагают ускоренное обучение с упором на практику и последующее трудоустройство у партнеров-работодателей.