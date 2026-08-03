Воронежская область заняла 30 место в рейтинге качества российских дорог

В рейтинге состояния качества автомобильных дорог, который составили эксперты РИА Рейтинг, Воронежская область оказалась на 30 позиции из 85 регионов России. По оценкам источника, в регионе соответствуют нормативам 61,7% дорог общего пользования. Это показатель выше среднего по стране.