Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская область заняла 30 место в рейтинге качества российских дорог

В регионе нормативам соответствуют 61,7% дорог общего пользования.

Источник: Комсомольская правда

В рейтинге состояния качества автомобильных дорог, который составили эксперты РИА Рейтинг, Воронежская область оказалась на 30 позиции из 85 регионов России. По оценкам источника, в регионе соответствуют нормативам 61,7% дорог общего пользования. Это показатель выше среднего по стране.

Критерию плотности дорожной сети с твёрдым покрытием в Воронежской области соответствует 471 километр на каждую тысячу квадратных километров территории, что свидетельствует довольно развитой инфраструктуре.

Первое место рейтинга, ожидаемо, заняла Москва со 100% результатом. Второе заняла Челябинская область, где нормативам соответствует 84,6% дорог.