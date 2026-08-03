Пропали без вести. 5 резонансных исчезновений людей в Прикамье летом 2026

Лето — время, когда сообщения о поиске пропавших появляются чаще, чем обычно. Люди теряются в лесу и на рыбалке, пропадают по пути с работы домой, исчезают после природных катаклизмов. Причины разные, но итог — перепуганные родственники, ориентировки в соцсетях и поиски полиции и волонтёров. О самых резонансных случаях исчезновения людей этим летом — на сайте perm.aif.ru.
Художница, которую искал весь край.
В то, что 28-летняя художница Олеся Косарева жива, до последнего верили тысячи людей, следивших за историей её исчезновения. Девушку унесло вместе с домом во время паводка 11 июля в селе Кын Лысьвенского округа.
Долгое время пропавшую искали волонтёры, местные жители. Выходили в поиск на лодках, запускали дроны, тракторами разбирали завалы веток и деревьев. Мама девушки говорила, что дочь жива — Олеся часто ходила в походы и была в хорошей спортивной форме, так что могла выжить в лесу.
«Каждый день думаю: сегодня найдём… Уже не помню, сколько дней прошло», — признавалась мама.
Однако, к сожалению, спустя 15 дней девушка была найдена погибшей. Её кремировали в Нижнем Тагиле. В честь художницы будет назван участок Пермской тропы — пешеходного маршрута через весь Пермский край.
Пропавшая медсестра.
До сих пор остаётся ненайденной 39-летняя медсестра Евгения Гайдаржи из Губахи. Женщина исчезла 13 июля, её родные рассказали, что в последнее время у пропавшей были проблемы с работой.
По версии близких, у Евгении мог произойти нервный срыв из-за проблем с деньгами и финансовых обязательств. На этой почве, как считают родственники, женщина ушла из дома и перестала отвечать на звонки.
Дома её ждут муж и 15-летний сын. Поиском занимаются волонтёры и полиция.
Сбежавшая пациентка больницы в леопардовом платье.
16 июля из медсанчасти № 9 на улице Братьев Игнатовых в Перми пропала пациентка. Пожилая женщина в леопардовом платье самовольно покинула медучреждение. Так как дама была дезориентирована и нуждалась в медицинской помощи, врачи обратились в полицию и к волонтёрам.
К счастью, женщина спустя сутки была найдена и вернулась в больницу. О том, в каком состоянии была больная, волонтёры не уточнили.
Грибник, три дня блуждавший в лесу.
70-летний житель деревни Егорова Кудымкарского округа пропал без вести 17 июля, когда отправился в лес на тихую охоту. Родственники забеспокоились, были подключены волонтёры, спасатели и полицейские.
Чтобы было больше шансов найти потерявшегося, полицейские включали сирену и маячки. Такой метод сработал, в районе девяти часов вечера у водоёма раздался слабый крик. Пенсионера нашли в крайнем истощении. Из-за больных ног и хронических заболеваний он не мог идти и последние километры полз. От ночного холода его спасла самодельная лежанка из веток.
Мужчину уложили на носилки, вынесли из леса и передали скорой.
Студентка, которую обманули мошенники.
21-летняя жительница Екатеринбурга пропала без вести 27 июля. Её родители получили сообщение от мошенников.
«Через три часа после её ухода на телефон жены начали названивать мошенники. Говорили: “Свяжись с нами или получишь дочь по кускам”. Прислали сгенерированное ИИ фото, на котором она с заклеенным пластырем ртом», — рассказал отчим пропавшей Сергей.
Поведение студентки казалось странным и близким, и родственникам. Ведь пропавшая предпочитая проводить время дома за компьютером.
К счастью, девушку удалось найти в Перми. Родители выяснили, что она поддалась влиянию мошенников.