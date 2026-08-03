Пропали без вести. 5 резонансных исчезновений людей в Прикамье летом 2026

Лето — время, когда сообщения о поиске пропавших появляются чаще, чем обычно. Люди теряются в лесу и на рыбалке, пропадают по пути с работы домой, исчезают после природных катаклизмов. Причины разные, но итог — перепуганные родственники, ориентировки в соцсетях и поиски полиции и волонтёров. О самых резонансных случаях исчезновения людей этим летом — на сайте perm.aif.ru.