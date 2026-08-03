100-летие отметила жительница Канавинского района Анна Чикова

Анна Петровна родилась 31 июля 1926 года в Рязанской области в многодетной семье, где было 12 детей. В годы Великой Отечественной войны, еще будучи восьмиклассницей, она с июля 1942 года трудилась в колхозе. После Победы женщина окончила Рязанское педагогическое училище и более 48 лет посвятила работе учителем начальных классов.