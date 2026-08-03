Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100-летие отметила жительница Канавинского района Анна Чикова

Анна Петровна родилась в Рязанской области в многодетной семье, где было 12 детей.

100-летний юбилей отметила труженица тыла из Канавинского района Анна Чикова. Об этом сообщили в районной администрации.

Анна Петровна родилась 31 июля 1926 года в Рязанской области в многодетной семье, где было 12 детей. В годы Великой Отечественной войны, еще будучи восьмиклассницей, она с июля 1942 года трудилась в колхозе. После Победы женщина окончила Рязанское педагогическое училище и более 48 лет посвятила работе учителем начальных классов.

После выхода на пенсию Анна Петровна продолжила поддерживать связь со своими учениками. Ее выпускники до сих пор приезжают к ней в гости.

Сама юбилярша рассказала, что живет вместе с дочерью, которая заботится о ней. Секретом долголетия Анна Петровна назвала возможность быть рядом с родными людьми.

За трудовые заслуги Анна Чикова награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», а также другими юбилейными медалями.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 100-летие отмечает жительница Нижнего Новгорода Анна Галкина.