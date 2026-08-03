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Развожаев: с 1 сентября школы Севастополя будут работать очно

Школы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме.

Источник: www_aif_ru

С 1 сентября 2026 года школы Севастополя начнут работать в очном формате. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Дистанционного обучения, отметил он, не будет. По его словам, организовать качественный дистант при текущих ограничениях электроснабжения невозможно.

«Конечно, обстановка требует гибкости. Длительность уроков, расписание и другие детали педагоги и директора школ обсудят на августовском совете. Наша общая задача — сделать так, чтобы учебный процесс прерывался как можно реже», — добавил Развожаев.

Детские сады также возвращаются к штатному режиму. С 1 сентября отменяются дежурные группы — все сады будут работать полноценно по месту жительства детей.

Кроме того, в этом году не будет четвертой смены в детских лагерях. До конца лета продолжат работу только короткие трехдневные смены в «Новом Херсонесе» и проекте «Планета детства».

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