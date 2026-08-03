Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал Красноярск географическим центром России

Путин назвал Красноярск географическим центром России.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание финалистов конкурса «Большая перемена» на то, что Красноярск является географическим центром России.

Путин в понедельник принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это — географический центр нашей огромной страны. Красноярск — это географический центр России», — сказал Путин на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Президент также отметил, что Красноярск является крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.