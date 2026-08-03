Путин назвал Красноярск географическим центром России.

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание финалистов конкурса «Большая перемена» на то, что Красноярск является географическим центром России.
Путин в понедельник принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».
«Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это — географический центр нашей огромной страны. Красноярск — это географический центр России», — сказал Путин на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Президент также отметил, что Красноярск является крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.