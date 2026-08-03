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«Пачка карандашей — большое подспорье»: в Калининграде собирают в школу детей из бедных семей

Центр «Сопричастность» опекает 213 учеников.

Источник: Клопс.ru

Центр социальной взаимопомощи «Сопричастность» проводит в Калининграде ежегодную акцию «Помоги собраться в школу». Об этом «Клопс» рассказала председатель правления организации Жанна Сурусова.

Поддержку получат ребята из семей, где по разным причинам есть большие трудности с подготовкой к 1 сентября. Центр опекает 213 семей из Багратионовского, Гурьевского, Черняховского и Гвардейского района.

«В основном это матери-одиночки, семьи в кризисных ситуациях: таких, как внезапная потеря работы, пожар и так далее», — поясняет руководитель организации.

В числе прочего предстоит приготовить 28 наборов для будущих первоклашек, для которых этот день хотят сделать особенным. Помочь можно не только деньгами, но и закупив канцелярские товары:

ручки чёрные; линейки до 20 см; циркули; транспортиры; тетради общие в клетку, 48 листов; тетради общие в линейку, 48 листов; пеналы; цветной и белый картон; карандаши и фломастеры; кисточки, краски; альбомы; карандаши; пластилин.

«Если каждый человек большого сердца принесёт пусть даже пять или десять тетрадок, пачку карандашей или альбом, мы все вместе, общими усилиями справимся с этой важной задачей», — уверена председатель центра.

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