«Без права на ошибку». Глава волгоградского МВД без утайки рассказал о себе

Волгоградским журналистам представили нового начальника ГУ МВД по Волгоградской области Павла Гищенко. Это первая за многие годы пресс-конференция, которую провёл глава регионального ведомства. Такого не было по крайней мере последние пять лет. На встрече побывал журналист vlg.aif.ru.
О гласности.
Павел Гищенко подчеркнул: встреча с журналистами — его личная инициатива.
«Мы работаем на население. И процентов 80 нашей работы, которую мы осуществляем, должна быть гласной. Я готов отвечать на самые тяжёлые, неудобные вопросы», — заверил глава ведомства.
О себе.
О себе Павел Гищенко рассказал: родился в Волгоградской области, в органах внутренних дел работает 29 лет, начинал в оперативных подразделениях ОВД по Быковскому району, затем стал начальником криминальной милиции. Возглавлял отдел МВД по Дубовскому району и межмуниципальный отдела МВД «Камышинский», УМВД по Волжскому и по Волгограду.
Возглавлял УМВД по Севастополю и был назначен министром внутренних дел ДНР. А теперь вот вернулся на малую родину с тем чувством, с которым сын возвращается домой.
«Эмоции чувства переполняют. Права на ошибку у меня нету», — сказал Гищенко.
О ситуации в регионе.
"По сравнению с напряжённейшей обстановкой в ДНР, здесь она стабильная, спокойная, абсолютно контролируемая. Уровень преступности снижается, ярко выраженной социальной напряжённости мы не видим. Нет вспышек преступности, идёт её тотальное снижение.
Водителей дисциплинируют видеокамеры. Сегодня с их помощью раскрывается, наверное, больше 70% преступлений. Раскрываемость приближается к 100%.
Из наиболее тяжёлых составов — преступления, связанные с технологиями".
О детской преступности.
"Детская преступность снижается безусловно. Да, у нас есть преступления, совершаемые несовершеннолетними, но незначительные: угон там, скажем — дети пошалили Но в тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с резонансными убийствами, дети наши не замечены, слава Богу. Воспитываются правильно на нашей сталинградской земле.
У нас сильно развито кадетское движение, ну, и другие направления. Самое главное — вовлечение детей в патриотическую повестку".
О болевых точках региона.
«У нас есть пять-шесть районов, в которых находится максимальное количество мигрантов, где традиционно выращиваются овощные культуры. Уже дана мной команда, идёт проработка. Вероятнее всего, к концу года мы изыщем возможности и увеличим штатное расписание, создадим службы миграционного контроля именно в этих районах».
О МРЭО и поддержке участников СВО.
"Все мы говорим о том, что необходимо поддерживать участников СВО. Вместе с тем я столкнулся с такой проблемой: участник СВО едет 110 км, чтобы получить главную государственную услугу — постановку транспортного средства на учёт. Это же ненормально. Планируется создание новых МРЭО. Это будет не завтра, ну, думаю, год-полтора. Вспомним доброе советское время, когда ветераны получали такие услуги без очереди.
О кадровом дефиците.
"Проблема есть. Это ненормально, когда вместо 10 участковых работает только восемь. У нас появилось такое понятие — сбережения личного состава. С первого дня я фактически наложил вето на взыскание молодым сотрудникам. Теперь, если начальник территориального органа примет решение кого-то наказать, он должен прибыть ко мне и доказать — почему. Кто им командовал, кто его брал на работу? Как его воспитывали?
Задержку звания я тоже запретил. Это ненормально, когда офицер служит 10 лет, а затем из-за небольшой оплошности мы не даём ему возможность получить звание майора или подполковника.
У нас скромная зарплата, безусловно, скромная. Не всегда люди могут полностью использовать отпуска. Это нужно исправлять".
О соцсетях.
Отвечая на вопрос журналистов о задержании людей за комментарии в соцсетях, Павел Гищенко сказал: "Относительно негативных высказываний в адрес российского государства, правоохранительных органов, Минобороны, СВО: когда я читаю так называемых либералов, я крайне возмущаюсь. За что боремся мы сегодня? Это же не просто слова. Мы же действительно боремся за традиционные ценности.
У меня вызывают недоумение эти люди. Мне кажется, это намного страшнее для нашего государства, нежели тот же молодой парень, который играет громко на гитаре и мешает людям спать. Это страшное преступление экстремистской направленности".
О кадровой политике.
"Безусловно, если руководящий состав будет совершать правонарушения, если кто-то заблудился, соответствующие компетентные органы будут заниматься такими людьми. Моя позиция очень простая: лучше профилактировать, остановить человека, потому что зачастую мы на начальном этапе видим, что сотрудник ошибается, лучше его поправить.
Будет ли какая-то расправа над кем-то среди личного состава? Я приехал домой, все сотрудники мне известны, поэтому никаких штатных изменений не планируется. Все, кто был назначен — назначены по согласованию с МВД России, я абсолютно согласен с позицией руководства".
О справедливости.
«Для меня главное — справедливость, как я её понимаю. Человек приходит с проблемой — мы обязаны зарегистрировать заявление и принять решение в максимальные сроки. Никакой фальсификации — тотальная регистрация всех преступлений, правонарушений».