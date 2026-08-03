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В Волгоградской области еще 5 школ получат гранты от общества «Знание»

Средства направят на развитие воспитательной среды.

Источник: Национальные проекты России

Еще пять школ Волгоградской области получат гранты Российского общества «Знание» по итогам конкурса родительских инициатив, организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном комитете образования и науки.

Родительские сообщества направят средства на развитие воспитательной среды в школах, детских садах, колледжах и других образовательных организациях, создание новых возможностей для детей, укрепление сотрудничества между семьями и педагогами.

В числе победителей — школа № 20 Краснооктябрьского района с проектом «Я — будущий защитник», школа № 55 «Долина знаний» Советского района с проектом «Фестиваль народов России “Долина дружбы”», лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района с проектом «Лицейские будни 2.0. От идеи до публикации», школа № 45 Дзержинского района с проектом «Живая библиотека», гимназия № 16 Тракторозаводского района с проектом «Школа семейного волонтерства “Точка опоры”».

Напомним, итоги конкурса инициатив родительских сообществ были подведены в конце июня. Тогда победителями от региона были названы четыре организации, теперь к ним прибавились еще пять.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.