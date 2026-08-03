«Байкал Сервис» снизил тарифы на перевозку электроинструмента

С 3 августа клиенты получают 10-процентную скидку на межтерминальную перевозку насосов, компрессоров, бензопил, газонокосилок, перфораторов и другого оборудования, относящегося к электроинструменту.
Акция действует при доставке во все города присутствия «Байкал Сервиса», за исключением филиалов в Магадане, Петропавловске-Камчатском и городов адресной доставки.
«Снижение цен на перевозку электроинструмента стало хорошим дополнением к действующим федеральным акциям “Сад и огород”, “Автохимия” и “Автоаксессуары”, — отметил директор управления операционного маркетинга ООО “Байкал-Сервис ТК” Александр Волков. — Это все востребованные категории грузов, а значит, скидками смогут воспользоваться большое число наших клиентов».
С подробными условиями, а также полным перечнем грузов, на которые распространяются акции, можно ознакомиться на сайте компании. Для расчета стоит воспользоваться калькулятором, указав характер груза.
Скидка по перечисленным акциям не распространяется на грузы, сданные в ПППГ Садовод, Люблино, Южные ворота, не применятся при авиа- и международных перевозках, а также на отправки в ООО «РВБ» (Вайлдберриз) и OZON.
Реклама. ООО «Байкал-Сервис ТК». ИНН 5001038736.
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