Путин выступил на церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии закрытия «Большой перемены» в Красноярске поблагодарил школьников за участие и пожелал им удачи.
«За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие — только представьте себе — более семи миллионов человек», — сказал президент.
Он отметил, что многие из конкурсантов стали студентами ведущих российских вузов. Некоторые занялись собственным творчеством, создали сайты и платформы, кто-то работает в области искусства.
«В этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Поблагодарим их за это», — добавил Путин, обращаясь к залу.
Президент также пообщался с финалистами конкурса. Они рассказали ему о своих работах и достижениях.
«Большая перемена» — самый масштабный проект для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые организаторы называют «вызовами»: от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.