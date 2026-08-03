Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пришёл в этот бизнес не из-за денег»: Тарзан рассказал, как начал карьеру танцора и кто придумал его псевдоним

Супруга артиста Наташа Королёва в августе выступит в Калининграде.

Источник: Клопс.ru

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, как стал стриптизёром. По словам артиста, в эту сферу пришёл случайно и не ради денег. Интервью публикует StarHit.

Прежде чем начат карьеру танцора, Глушко был моделью. «Однажды ко мне подходит человек, ненавязчиво дает визитку. Смотрю — там шоу-программа для женщин, нигде нет хлесткого слова “стриптиз”. Мне стало скучно делать дефиле, и я вдруг вспоминаю про эту визитку. Рассуждаю, что люди специально платят деньги, тратят время, записываются на курсы, а меня просто пригласили — значит, я сейчас пойду и меня бесплатно научат», — рассказал артист.

Никакого смущения или неловкости Глушко не испытывал — напротив, с годами он понял, что оказался на своём месте.

Артист подчёркивает: достойной замены ему на отечественной сцене так и не появилось. «Со временем я стал задумываться: мне сейчас полтос, я оглядываюсь, а где те огромные ребята-красавцы, которые должны наступать мне на пятки? Они выступают, но где яркие имена? Чем я такой особенный? А тем, что пришёл в этот бизнес не из-за денег», — сказал он.

Глушко поделился, что после завершения карьеры стал остро скучать по реакции публики. «Мне этого не хватало, я физически ощущал, что меня лишили подзарядки», — поделился артист.

Интересно, что сценическое имя танцор не придумывал сам — его подсказали зрители. При каждом появлении Глушко зал неизменно скандировал: «Тарзан! Тарзан!».

Супруга Сергея Глушко, певица Наташа Королёва в августе выступит в Калининграде. Она представит в «Янтарь Холле» программу «Все хиты» (12+). Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше