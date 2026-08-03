«Пришёл в этот бизнес не из-за денег»: Тарзан рассказал, как начал карьеру танцора и кто придумал его псевдоним

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, как стал стриптизёром. По словам артиста, в эту сферу пришёл случайно и не ради денег. Интервью публикует StarHit.
Прежде чем начат карьеру танцора, Глушко был моделью. «Однажды ко мне подходит человек, ненавязчиво дает визитку. Смотрю — там шоу-программа для женщин, нигде нет хлесткого слова “стриптиз”. Мне стало скучно делать дефиле, и я вдруг вспоминаю про эту визитку. Рассуждаю, что люди специально платят деньги, тратят время, записываются на курсы, а меня просто пригласили — значит, я сейчас пойду и меня бесплатно научат», — рассказал артист.
Никакого смущения или неловкости Глушко не испытывал — напротив, с годами он понял, что оказался на своём месте.
Артист подчёркивает: достойной замены ему на отечественной сцене так и не появилось. «Со временем я стал задумываться: мне сейчас полтос, я оглядываюсь, а где те огромные ребята-красавцы, которые должны наступать мне на пятки? Они выступают, но где яркие имена? Чем я такой особенный? А тем, что пришёл в этот бизнес не из-за денег», — сказал он.
Глушко поделился, что после завершения карьеры стал остро скучать по реакции публики. «Мне этого не хватало, я физически ощущал, что меня лишили подзарядки», — поделился артист.
Интересно, что сценическое имя танцор не придумывал сам — его подсказали зрители. При каждом появлении Глушко зал неизменно скандировал: «Тарзан! Тарзан!».
Супруга Сергея Глушко, певица Наташа Королёва в августе выступит в Калининграде. Она представит в «Янтарь Холле» программу «Все хиты» (12+). Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».