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Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Поезда «Таврия» по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

«Поезда “Таврия” крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже», — говорится в сообщении.

Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, напомнили в пресс-службе.

На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах, сообщалось ранее.

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