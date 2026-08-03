Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи

«Поезда “Таврия” крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже», — говорится в сообщении.
Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, напомнили в пресс-службе.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах, сообщалось ранее.