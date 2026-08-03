В Нижнем Новгороде стартует «Театральный август»

12 августа возобновят показы Камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова и театр «Преображение». Музыкальный театр приглашает гостей на мистическую комедию «Сдаётся дом с привидениями» и на спектакль «Собака на сене» — номинанта национальной премии «Золотая маска». В августовской афише «Преображения» — сразу несколько спектаклей; театр стартует с вечной классики, постановки «Дядя Ваня».