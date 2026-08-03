В Нижнем Новгороде стартует «Театральный август»

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своём канале в мессенджере MAX о старте «Театрального августа»: в межсезонье городские театры возвращают на сцену самые громкие и популярные постановки.
«Наши театры возвращаются в период межсезонья с самыми громкими и популярными постановками», — написал Юрий Шалабаев.
5 августа поднимет занавес театр «Комедiя». Зрителей ждут полтора десятка любимых спектаклей, в их числе — искромётный «Сон в летнюю ночь» и детективная история «Восемь любящих женщин».
12 августа возобновят показы Камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова и театр «Преображение». Музыкальный театр приглашает гостей на мистическую комедию «Сдаётся дом с привидениями» и на спектакль «Собака на сене» — номинанта национальной премии «Золотая маска». В августовской афише «Преображения» — сразу несколько спектаклей; театр стартует с вечной классики, постановки «Дядя Ваня».
«Новый театральный сезон традиционно начнётся в Нижнем в сентябре: артисты сыграют любимые постановки и порадуют премьерами», — добавил мэр.
Ранее сообщалось, что Нижегородский ТЮЗ завершил 98-й театральный сезон премьерой сказки «Двенадцать месяцев».
(12+).