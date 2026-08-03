Волгоградским предприятиям разрешат не платить штрафы в бюджет

— Документ разрабатывался при участии Министерства экономического развития и Министерства юстиции Российской Федерации. Его ключевая идея — помочь добросовестным компаниям избежать финансового бремени там, где можно исправить ситуацию без штрафных санкций. Механизм рассчитан на случаи, когда устранение нарушений требует серьезных временных и финансовых затрат, — сообщили в профильном комитете Волгоградской областной думы.