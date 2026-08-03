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«За три часа выпала половина среднемесячной нормы осадков». Глава МЧС раскрыл подробности ликвидации непогоды в Гродно, где откачивают воду с подтопленных улиц и зданий

Откачка воды в Гродно продолжается после дождя, который лил три часа.

Источник: Комсомольская правда

Откачка воды в Гродно продолжается после дождя, который лил три часа. Подробности после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко озвучил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, передает БелТА.

По словам главы МЧС, самый тяжелый фронт прошел по Гродно в субботу, 1 августа (подробнее мы писали здесь):

— Фактически за три часа выпала половина среднемесячной нормы осадков. В результате были подтоплены улицы, здания, сооружения.

Сотрудники МЧС вместе с коммунальными службами решали вопросы, связанные с откачкой воды, по распиловке деревьев и очистке улиц. Синявский обратил внимание на продолжение указанной работы в понедельник, 3 августа.

Глава ведомства заметил, что президент Беларуси акцентировал внимание на вопросы, которые следует решать первостепенно. Это оказание помощи белорусам по откачке воды. Вадим Синявский пояснил: ведомство связывалось с главой Гродненского облисполкома Юрием Караевым, уточняло подходы в оценках, а также то, что следует сделать дополнительно. Все вопросы будут решены.

— Областное управление МЧС со всем справляется, — добавил министр.

Ранее МЧС показало «до верху» затопленный подземный переход после ливня в Гродно.

А вот что происходит под Костюковичами, где вторые сутки не могут потушить крупный лесной пожар: «Задействованы 70 человек из четырех лесхозов, спецтехника».

Кстати, красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары до +40 градусов.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета: «От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер».

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