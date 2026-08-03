Июль оказался теплее нормы: какой будет погода в Татарстане в августе

Вторая декада июля, вопреки ожиданиям, принесла прохладу. Средняя температура по республике составила 19−21 градус, что ниже нормы на 1−2 градуса. Осадки также распределились неравномерно: в некоторых районах выпало от 20 до 70 мм влаги, а в Азнакаево — рекордные 116 мм, что составило 775% от нормы. Были очень сильные дожди, в том числе 17 июля в Аксубаево (78 мм за 12 часов) и в Камском Устье (50 мм), а 18 июля в Азнакаево (57 мм).