Июль оказался теплее нормы: какой будет погода в Татарстане в августе

Жители Татарстана запомнят прошедший июль как месяц контрастов: его сопровождала как аномальная жара с температурой выше 30 градусов, так и периоды прохлады, сопровождающиеся ливнями и грозами. Прогноз на август ИА «Татар-информ» предоставил Гидрометцентр РТ.
Весь июль погода в Татарстане была переменчивой. 30-градусная жара часто сменялась ощутимой прохладой. МЧС региона неоднократно выпускало предупреждения о грозах, резких порывах ветра, локальных ливнях и даже граде.
Первая декада июля в Татарстане оказалась теплее обычного, превысив норму на 2−3 градуса. Количество осадков было неравномерным: в Мензелинске, Муслюмово и Акташе выпало в полтора-три раза больше нормы, тогда как в Чистопольском и Аксубаевском районах осадков практически не было.
Вторая декада июля, вопреки ожиданиям, принесла прохладу. Средняя температура по республике составила 19−21 градус, что ниже нормы на 1−2 градуса. Осадки также распределились неравномерно: в некоторых районах выпало от 20 до 70 мм влаги, а в Азнакаево — рекордные 116 мм, что составило 775% от нормы. Были очень сильные дожди, в том числе 17 июля в Аксубаево (78 мм за 12 часов) и в Камском Устье (50 мм), а 18 июля в Азнакаево (57 мм).
В целом, июль оказался теплее климатической нормы, которая составляет 19,9 градуса.
Третья декада июля ознаменовалась повышением температуры до 35 градусов из-за влияния антициклона. В Казани максимальная температура достигла 34 градусов. Среднемесячная температура, по данным метеостанций, составила 21−22 градуса, что на 1−2 градуса выше нормы, благодаря теплой первой и третьей декадам.
В течение июля наблюдались локальные случаи града. В Чистополе был зафиксирован сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Завершился месяц сильными дождями в ночь с 29 на 30 июля, вызвавшими подтопления и отключение электричества в некоторых районах Казани. В Тетюшах выпало 52 мм осадков. Очень сильные дожди были отмечены на пяти метеостанциях, а в Елабуге, Мензелинске, Акташе и Тетюшах зафиксировано переувлажнение почвы.
В некоторых районах, таких как Камское Устье, Кайбицы и Дрожжаное, выпало 2−2,5 месячных нормы осадков.
Согласно прогнозу, август в Татарстане ожидается на один градус теплее климатической нормы (17,7 градуса по республике, 18,3 градуса в Казани). Норма осадков составит 54 мм. Возможны периоды аномальной жары.