В Шахтах наказали десять человек, устроивших застоялье прямо на дороге

— Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой люди перекрыли проезжую часть на улице Ленинской, разместив на дороге мебель. Нарушители создавали помехи для движения машин. После проверки установили каждого участника видеозаписи, — рассказали в МВД.