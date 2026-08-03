В Каменске-Уральском холодную воду подают по часам из-за нехватки реагентов

Как пояснил глава города Алексей Герасимов, после обильных паводков ухудшилось качество исходной воды, поступающей из Нижне-Сысертского водохранилища. Она не соответствует нормативам по цветности, также в ней превышено содержание железа. «Реагентов для ее очистки требуется в пять раз больше, чем в обычном режиме. Вынуждены работать в ограниченном режиме по подаче воды. Реагенты у АО “Водоканал КУ” есть, но только на тот объем, который мы подаем по часам», — сообщил Алексей Герасимов.
В мэрии добавили, что АО «Водоканал КУ» в ближайшее время ожидает пробные партии реагентов из других регионов. «После того как их опробуют, будут проведены закупки и ситуация нормализуется», — сообщили в администрации города.
Для высвобождения ресурсов власти решили временно отключить горячую воду в микрорайонах, где она готовится из холодной — в поселках Ленинский, имени Чкалова, Силикатный и жилом районе Южный.
В администрации также сообщили, что вода, поступающая в квартиры горожан, не соответствует нормативам по цветности и содержанию железа. Жителям рекомендуют фильтровать ее и обязательно кипятить перед употреблением.
Отмечается, что социально значимые объекты (детские сады и больницы) водой обеспечены. Для горожан организовали подвоз воды. Графики публикуются на сайте и в соцсетях администрации.