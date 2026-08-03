В Каменске-Уральском холодную воду подают по часам из-за нехватки реагентов

Как пояснил глава города Алексей Герасимов, после обильных паводков ухудшилось качество исходной воды, поступающей из Нижне-Сысертского водохранилища. Она не соответствует нормативам по цветности, также в ней превышено содержание железа. «Реагентов для ее очистки требуется в пять раз больше, чем в обычном режиме. Вынуждены работать в ограниченном режиме по подаче воды. Реагенты у АО “Водоканал КУ” есть, но только на тот объем, который мы подаем по часам», — сообщил Алексей Герасимов.