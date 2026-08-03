Владимир Путин прибыл в Красноярск

Главными победителями станут 300 учеников 5−7-х классов. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию. Кроме того, педагоги-наставники, подготовившие победителей, будут отмечены специальным призом в размере 100 тысяч рублей и возможностью пройти просветительскую программу от партнёров проекта.