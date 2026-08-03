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Владимир Путин прибыл в Красноярск

Он участвует в церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Источник: KrasnoyarskMedia

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск для участия в церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Большая перемена». Как передаёт РИА Новости, мероприятие проходит на площадке кампуса СФУ.

Этот конкурс — самый масштабный проект для детей и подростков в стране. Участники соревновались по 12 направлениям, охватывающим сферы от науки и технологий до искусства и творчества.

Главными победителями станут 300 учеников 5−7-х классов. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию. Кроме того, педагоги-наставники, подготовившие победителей, будут отмечены специальным призом в размере 100 тысяч рублей и возможностью пройти просветительскую программу от партнёров проекта.