Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск для участия в церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Большая перемена». Как передаёт РИА Новости, мероприятие проходит на площадке кампуса СФУ.
Этот конкурс — самый масштабный проект для детей и подростков в стране. Участники соревновались по 12 направлениям, охватывающим сферы от науки и технологий до искусства и творчества.
Главными победителями станут 300 учеников 5−7-х классов. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию. Кроме того, педагоги-наставники, подготовившие победителей, будут отмечены специальным призом в размере 100 тысяч рублей и возможностью пройти просветительскую программу от партнёров проекта.