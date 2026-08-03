Какие события пройдут в августе в музее Виктора Лосева в Волгограде?

До 1 сентября в здесь будет работать выставка «100 друзей Виктора Лосева».
Музей Виктора Лосева открылся в Волгограде 16 мая 2026 года, в день акции «Ночь музеев». На сегодняшний день его посетили уже почти 14 тысяч человек.
До 1 сентября в здании бывшей Царицынской пожарной каланчи будет работать выставка «100 друзей Виктора Лосева». А экспозиция «Город. Очень личное. Царицын-Сталинград-Волгоград в произведениях волгоградских художников из фондов ВМИИ» — до 25 октября. Их можно посетить по «Пушкинской карте».
11 августа музей презентует экспозицию — «Лидия Гагарина. Путь домой». На персональной выставке художницы первого поколения сталинградских мастеров можно будет разрушенный и возрождаемый из руин город, его уютные уголочки и масштабные панорамы строительства Волжской ГЭС.
Выставка будет работать до 27 сентября, сообщают в облкомкультуры.