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В рейтинге регионов по качеству дорог Волгоградская область стала предпоследней

Регион занял 84-ю строчку рейтинга из 85.

Источник: Комсомольская правда

Похоже, Волгоградская область снова возвращается в герои анекдотов про разбитые дороги. Сколько их ни ремонтируют, до общероссийского стандарта они пока не дотягивают. В рейтинге регионов по качеству дорог регион занял предпоследнее место в стране — 84-е. На конец 2025 года нормативам отвечало лишь 26,9% волгоградских дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Такие цифры приводят эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата и Росавтодора.

Лидером рейтинга по качеству дорог осталась Москва. В столице нормативам соответствуют все 100% дорог регионального и местного значения. При этом плотность дорог с твердым покрытием составляет 2581 км на 1000 квадратных километров территории. В Волгоградской области этот показатель равен 157. Разрыв между лидерами и аутсайдерами колоссальный.

В пятерку лидеров также вошли Челябинская область (84,6%); Ингушетия (84,2%); Севастополь (83,4%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (81,7%). Хуже, чем в Волгограде, дороги только в Архангельской области (17,2%). Чуть лучше положение в Кировской области (28,6%). В целом по России нормативам отвечает 55,2% дорог. Качество ниже среднего в 43 субъектах РФ.

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