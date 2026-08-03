В рейтинге регионов по качеству дорог Волгоградская область стала предпоследней

Похоже, Волгоградская область снова возвращается в герои анекдотов про разбитые дороги. Сколько их ни ремонтируют, до общероссийского стандарта они пока не дотягивают. В рейтинге регионов по качеству дорог регион занял предпоследнее место в стране — 84-е. На конец 2025 года нормативам отвечало лишь 26,9% волгоградских дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Такие цифры приводят эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата и Росавтодора.