Смоленская компания отказалась от иска к курской «Грибной радуге» на 32 млн

По данным Rusprofile, ООО РТД «Бонше» зарегистрировано в марте 2014 года в Смоленске для оптовой торговли фруктами и овощами. Уставный капитал составляет 12 тыс. руб. Единственным учредителем является Мария Хараб. В 2024 году компания выручила 17 млн руб., убыток составил 1,1 млн руб. Организация находится в процессе банкротства: в конце апреля 2025 года определением Арбитражного суда Москвы в отношении нее введено конкурсное производство, срок которого в последний раз продлен до 9 октября. С 12 ноября обязанности конкурсного управляющего исполняет Владимир Константинов. Заявителями по делу о несостоятельности выступили три лица: ООО BONShE (Беларусь), новосибирское ООО «Сибгриб» и совместное ООО «Бонше» (Россия и Беларусь).