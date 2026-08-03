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Нижегородская сельхозакадемия получила предостережение от Рособрнадзора

Замечания были выявлены во время мониторинга соблюдения образовательным учреждением обязательных требований.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородский государственный агротехнологический университет им. Флорентьева получил предостережение от Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Замечания были выявлены во время мониторинга соблюдения образовательным учреждением обязательных требований. В частности, в вузе утвердили ряд локальных нормативных актов на основании приказов и положений, которые к настоящему времени утратили силу. Кроме того, университет не разработал отдельные документы, регулирующие прием на программы профессионального обучения и дополнительного образования.

Рособрнадзор также установил, что по ряду образовательных программ набора 2025 года до сих пор не утверждены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. Речь идет о направлениях подготовки в сфере агрономии, агрохимии, ветеринарии, биологии, биотехнологии, землеустройства, ландшафтной архитектуры, экономики и других.

Нарушения выявили и на официальном сайте университета. По данным ведомства, часть обязательной информации размещена не в установленной форме или представлена не полностью. Кроме того, обнаружены неточности в структуре раздела «Сведения об образовательной организации», отсутствуют отдельные подразделы, а некоторые опубликованные сведения о государственной аккредитации, численности студентов и финансовых показателях оказались недостоверными.

Рособрнадзор предложил университету принять меры для устранения выявленных нарушений в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Всего предостережения о недопустимости нарушений получили 19 российских вузов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что семь школ не откроются после капремонта к 1 сентября в Нижегородской области.