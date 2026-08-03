Нижегородская сельхозакадемия получила предостережение от Рособрнадзора

Замечания были выявлены во время мониторинга соблюдения образовательным учреждением обязательных требований. В частности, в вузе утвердили ряд локальных нормативных актов на основании приказов и положений, которые к настоящему времени утратили силу. Кроме того, университет не разработал отдельные документы, регулирующие прием на программы профессионального обучения и дополнительного образования.