Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астраханка через суд доказала отделу ЗАГС в Нижегородской области, что жива

Уроженке Харабалинского района Астраханской области Надежде Палий пришлось в суде доказывать, что она жива. Запись о ее смерти отдел ЗАГС Богородского округа Нижегородской области внес в 2020 году, сообщили в Нижегородском облсуде.

Источник: Коммерсантъ

Уроженке Харабалинского района Астраханской области Надежде Палий пришлось в суде доказывать, что она жива. Запись о ее смерти отдел ЗАГС Богородского округа Нижегородской области внес в 2020 году, сообщили в Нижегородском облсуде.

Об этом астраханка узнала в ноябре 2025 года, когда начала оформлять пенсию. Оказалось, что она пять лет числится мертвой на основании медицинского свидетельства о смерти. При этом в Нижегородской области она никогда не проживала.

В марте 2026 года гражданка обратилась в прокуратуру Астраханской области, которая установила недостоверность свидетельства. Богородский райсуд решил исключить из акта о смерти ФИО истицы и обозначить действительно умершую женщину как неизвестную.