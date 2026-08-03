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Владимир Путин прилетел в Красноярск на финал «Большой перемены» (видео)

Событие проходит в Красноярске с 29 июля по 4 августа.

Президент России Владимир Путин 3 августа прилетел в Красноярск. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Глава государства примет участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Событие проходит в Красноярске с 29 июля по 4 августа.

Кадры общения Владимира Путина с участниками конкурса опубликовал телеграм-канал журналиста кремлевского пула Александра Юнашева. Один из финалистов спросил президента, что для него означает победа. Глава государства ответил, что победа заключается в преодолении самого себя.

До официального подтверждения визита в городе появились сообщения о приземлении специального борта и временных перекрытиях дорог. При этом власти заранее не сообщали о приезде президента.