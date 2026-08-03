К середине недели Балтика у калининградского побережья потеплеет до +22 градусов — синоптики

В среду или четверг из-за жары температура моря у побережья региона может подняться до +20…+22. Об этом авторы телеграм-канала «Погода и метеоявления» пишут в понедельник, 3 августа.
Сейчас, по данным Гидрометцентра, вода держится на уровне +19…+20. В ближайшие три дня воздух заметно потеплеет, что позволит Балтике прибавить ещё несколько градусов.
Специалисты отмечают, что в этом сезоне море у берегов Калининградской области редко прогревалось выше +20 — в последний раз такие значения фиксировали в конце июня. Даже в мелководных Финском и Рижском заливах температура воды пока держится в пределах +19…+20.
По прогнозам, в понедельник температура поднимется до +20…+24. Со вторника в регион начнёт поступать тропический воздух, который принесёт +26…+28 и выше. Пик жары ожидается в среду и четверг — до +29…+31.