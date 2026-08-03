Более 1700 метров линии наружного освещения построили в поселке Память Парижской Коммуны по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В региональном ГУАД также сообщили, что в этом году в Борском округе смонтируют систему уличного освещения на трех участках — на автодороге «Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево» и «Подъезд к д. Шерстнево от а/д Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево». В итоге общая протяженность новых линий освещения составит более 10 км. В целом же в Нижегородской области уже заключены контракты на строительство линий наружного освещения на 36 участках общей протяженностью почти 60 км.