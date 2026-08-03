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На экотропе в Тобольске Тюменской области смонтировали видовые мостки

Маршрут соединит жилые районы города с Менделеев-парком и Чертовкой.

Источник: Национальные проекты России

Видовые мостки смонтировали на экотропе в Тобольске Тюменской области, сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Новая экотропа соединит жилые районы города с благоустраиваемыми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Менделеев-парком и Чертовкой.

Новые мостки обустроены для комфорта пешеходов и велосипедистов. С них открывается панорамный обзор на природный ландшафт, что создает новые смотровые точки маршрута.

Отметим, что благоустройство Менделеев-парка проводилось с сохранением зеленых насаждений и с минимальным воздействием на экосистему парка. Открытие обновленных лесных маршрутов к Чертовке (или Чертовой горе), которые уже много лет служат излюбленным местом для прогулок горожан, запланировано в этом году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.