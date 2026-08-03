На экотропе в Тобольске Тюменской области смонтировали видовые мостки

Отметим, что благоустройство Менделеев-парка проводилось с сохранением зеленых насаждений и с минимальным воздействием на экосистему парка. Открытие обновленных лесных маршрутов к Чертовке (или Чертовой горе), которые уже много лет служат излюбленным местом для прогулок горожан, запланировано в этом году.