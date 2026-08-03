Путин принял участие в закрытии финала конкурса «Большая перемена»

Отметим, что конкурс «Большая перемена» — проект для талантливых детей и подростков. В нем 12 направлений — от науки и технологий до искусства и творчества. Победителями конкурса станут 300 школьников, которые представили лучшие новаторские проекты. Их ждет путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.