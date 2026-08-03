Путин принял участие в закрытии финала конкурса «Большая перемена»

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Красноярске принял участие в закрытии финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Церемония прошла в Сибирском федеральном университете. Ребята встретили президента овациями и скандированием «Путин, Путин, Путин».
«Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», — сказал президент, приветствуя собравшихся.
Путин отметил, что встреча проходит именно в Красноярске. «Обращаю ваше внимание на то, что это — географический центр нашей огромной страны. Красноярск — это географический центр России», — сказал он. В Красноярске церемония конкурса проходит впервые.
Отметим, что конкурс «Большая перемена» — проект для талантливых детей и подростков. В нем 12 направлений — от науки и технологий до искусства и творчества. Победителями конкурса станут 300 школьников, которые представили лучшие новаторские проекты. Их ждет путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
Путин подчеркнул, что путешествия станут продолжением конкурсного испытания. «Вас ждут встречи с интересными людьми, интересные семинары, знакомство практически со всей территорией страны от Владивостока до западных рубежей. Это очень здорово!» — сказал он.
Призы ждут и педагогов-наставников, подготовивших победителей конкурса среди школьников. Они получат 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу от партнеров «Большой перемены».