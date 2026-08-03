Власти планируют запретить частным лодкам выходить на Виштынецкое озеро и реку Неман

В обоих документах говорится, что запрет будет действовать до отмены режима базовой готовности, введенного в регионе в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года № 757. Контроль за соблюдением ограничений предполагается возложить на Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области.