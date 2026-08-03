Власти планируют запретить частным лодкам выходить на Виштынецкое озеро и реку Неман

Правительство Калининградской области вынесло на общественное обсуждение проекты указов губернатора о запрете выхода в акватории озера Виштынецкое и реки Неман маломерных судов и других плавательных средств, используемых гражданами в личных целях. Документы опубликованы 31 июля, обсуждение продлится до 7 августа.
Согласно проектам указов, физическим лицам предлагается запретить использование на Виштынецком озере и реке Неман маломерных судов и иных плавательных средств для личных нужд. В случае с Неманом ограничения также прямо распространяются на отдых и любительское рыболовство.
В обоих документах говорится, что запрет будет действовать до отмены режима базовой готовности, введенного в регионе в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года № 757. Контроль за соблюдением ограничений предполагается возложить на Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области.
Основанием для подготовки проектов указов указан протокол заседания оперативного штаба Калининградской области от 26 июня 2026 года. В случае принятия документы вступят в силу со дня их официального опубликования.