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Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»

Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена» в Красноярске.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Красноярске пообщался с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена».

Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала конкурса и пообщался с победителями — представителями треков «Большой перемены».

Учащиеся из разных регионов России рассказали Путину о своих проектах, об успехах, которых они достигли.

Президент с интересом слушал ребят, уточняя их дальнейшие планы. Один из участников рассказал, что поступает в Президентскую академию на производственный менеджмент, и сегодня ждет приказ о зачислении.

Другой участник встречи, пригласив президента в свою республику Бурятию, рассказал о соревнованиях по дзюдо и самбо, в которых он принимал участие, и спросил у Путина, как он настраивает себя на победу.

«Победа — это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа», — сказал Путин.

Конкурс «Большая перемена» впервые проводится в Красноярске, в финалах 7-го сезона приняли участие ученики 5−7-х классов и старшеклассники из-за рубежа.