Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Красноярске пообщался с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена».
Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала конкурса и пообщался с победителями — представителями треков «Большой перемены».
Учащиеся из разных регионов России рассказали Путину о своих проектах, об успехах, которых они достигли.
Президент с интересом слушал ребят, уточняя их дальнейшие планы. Один из участников рассказал, что поступает в Президентскую академию на производственный менеджмент, и сегодня ждет приказ о зачислении.
Другой участник встречи, пригласив президента в свою республику Бурятию, рассказал о соревнованиях по дзюдо и самбо, в которых он принимал участие, и спросил у Путина, как он настраивает себя на победу.
«Победа — это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа», — сказал Путин.
Конкурс «Большая перемена» впервые проводится в Красноярске, в финалах 7-го сезона приняли участие ученики 5−7-х классов и старшеклассники из-за рубежа.