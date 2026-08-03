Власти объяснили, почему в Минске пахнет мазутом

«Минскэнерго» раскрыло причину запаха мазута в Минске.
В период с 4 по 8 августа 2025 года на Минской ТЭЦ-4 будет проводиться планового технического обслуживания оборудования мазутного хозяйства.
В момент названных работ в двух микрорайонах белорусской столицы — Сухарево и Малиновка — возможно появление незначительного запаха мазута. Подобное, заметили в «Минскэнерго», связано с технологическими особенностями обслуживания оборудования. И заверили, что это не представляет угрозы для экологии и здоровья минчан.