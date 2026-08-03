Пастрами: что это такое и из чего готовят

Пастрами и пастрома — родственная группа мясных деликатесов. В рецептах их названия часто используют как синонимы. Однако под пастрами чаще имеют в виду классический нью‑йоркский вариант. Крупные куски говядины, которые долго выдерживают в рассоле со специями, затем коптят и томят, в результате чего снаружи образуется темная пряная корочка, а внутри остается мягкое розовое мясо. Под пастромой же понимают более простой и быстрый в приготовлении продукт — мясо (часто курицу или индейку) маринуют относительно недолго, затем запекают. Пастрами обычно подается как более «премиальный» деликатес, а пастрома — как упрощенный и более доступный вариант.