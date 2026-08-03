Пастрами: что это такое и из чего готовят

Пастрами можно встретить в меню разных заведений — от уличных кафе и гастробаров до ресторанов с авторской кухней. Ее используют как основу для сэндвичей, добавляют в салаты или подают как закуску. Рассказываем, что такое пастрами, и чем она отличается от других мясных деликатесов.
Содержание.
Что это.
Как готовят.
Отличие от пастромы.
Отличие от бастурмы.
Отличие от ростбифа.
Частые вопросы.
Главное.
Что такое пастрами.
Пастрами произошло от пастирмы — вяленого мяса, придуманного османскими турками.
(Фото: Bernd Juergens / Shutterstock / FOTODOM).
Пастрами — это деликатес из мяса (чаще всего говядины), который проходит несколько этапов приготовления: засолку, копчение и медленное томление на пару. Такой многоступенчатый процесс требует времени, мясо готовят около двух недель. Вкус пастрами насыщенный, с пряными нотками и легким дымным ароматом, а текстура мяса мягкая и сочная. Деликатес можно подавать как в холодном, так и в горячем виде, нарезанным тонкими ломтиками для в сэндвичей. Другой вариант — добавить пастрами в яичницу, пасту или салат.
Пастрами считают американским деликатесом, хотя в Америке оно появилось благодаря тому, что XIX веке румынские иммигранты привезли рецепт в Нью-Йорк. Пастрами произошло от пастирмы — вяленого мяса, придуманного османскими турками. Для сохранности говядину, козлятину или баранину солили, сушили и натирали специями. Через торговые пути рецепт проник в Восточную Европу, а в Румынии его адаптировали и стали использовать мясо гуся. В Нью-Йорке иммигранты перешли на более доступную говяжью грудинку. С появлением холодильников солевой раствор сделали слабее, и получилась более мягкая текстура мяса. Происхождение слова «пастрами» точно неизвестно, но считается, что оно возникло по созвучию со словом «салями», так как мясо продавалось в тех же магазинах деликатесов [1].
Как готовят пастрами.
Пастрами готовят в несколько этапов. Сначала говядину засаливают примерно на неделю в смеси соли, сахара и специй. После этого ее натирают сухими специями и оставляют сушиться на несколько дней, а затем коптят в течение нескольких часов. Завершающий этап — приготовление на пару, которое придает мясу мягкую, тающую во рту текстуру [1], [2].
Изначально эти методы были нужны для сохранения мяса, но сегодня они в первую очередь придают аромат и вкус.
Чем пастрами отличается от пастромы.
Под пастромой же понимают более простой и быстрый в приготовлении продукт — мясо (часто курицу или индейку) маринуют относительно недолго, затем запекают.
(Фото: GSDesign / Shutterstock / FOTODOM).
Пастрами и пастрома — родственная группа мясных деликатесов. В рецептах их названия часто используют как синонимы. Однако под пастрами чаще имеют в виду классический нью‑йоркский вариант. Крупные куски говядины, которые долго выдерживают в рассоле со специями, затем коптят и томят, в результате чего снаружи образуется темная пряная корочка, а внутри остается мягкое розовое мясо. Под пастромой же понимают более простой и быстрый в приготовлении продукт — мясо (часто курицу или индейку) маринуют относительно недолго, затем запекают. Пастрами обычно подается как более «премиальный» деликатес, а пастрома — как упрощенный и более доступный вариант.
Чем пастрами отличается от бастурмы.
Бастурма — это мясное изделие, предположительно родом из Армении или Турции.
(Фото: Mehmet Cetin / Shutterstock / FOTODOM).
Пастрами и бастурма отличаются по способу приготовления, вкусу и текстуре. Бастурма — это мясное изделие, предположительно родом из Армении или Турции. Говяжью вырезку из просоленного мяса вялят на воздухе и покрывают слоем пряной смеси из пажитника (чаман). Такой способ приготовления мяса появился в жарком климате как метод сохранения мяса без охлаждения. В результате бастурма получается плотной, суховатой и насыщенной по вкусу. Обычно ее подают тонкими ломтиками в качестве холодной закуски [3].
Отличие пастрами от ростбифа.
Ростбиф готовят в три этапа: мясо маринуют, обжаривают и запекают.
(Фото: Mironov Vladimir / Shutterstock / FOTODOM).
Ростбиф (с англ. «жареная говядина») — это запеченный цельный кусок говядины. Мясо получается мягкое и сочное, с румяной корочкой. Этот способ приготовления особенно популярен в Великобритании. Традиция делать ростбиф началась еще в XV веке, при короле Генрихе VII. Блюдо готовят в три этапа: мясо маринуют, обжаривают и запекают. Для ростбифа подходят только крупные цельные куски. Его подают к столу как основное горячее блюдо.
Пастрами отличается более сложной технологией приготовления. Если ростбиф можно приготовить за пару часов, то для пастрами понадобится несколько недель.
Частые вопросы о пастрами.
Как правильно произносить «пастрами»?
Слово «пастрами» произносится с ударением на второй слог. Такой вариант считается нормой в русском языке и чаще всего используется в речи.
Можно ли есть пастрами холодной?
Да, пастрами можно есть холодной — это один из самых популярных способов подачи. Ее добавляют в бутерброды, сэндвичи или подают как мясную нарезку. При этом пастрами также едят и в горячем виде.
Какая у пастрами калорийность?
Калорийность пастрами зависит от используемого мяса и способа приготовления, но в среднем составляет около 140−150 калорий на 100 г [4]. При этом продукт содержит много белка, поэтому может быть хорошим вариантом для сытного перекуса. Однако из-за большого количества соли и специй пастрами лучше употреблять в умеренных количествах.
Главное о пастрами.
Пастрами — мясной деликатес, прошедший несколько этапов обработки: засолку, копчение и томление на пару.
Вкус пастрами насыщенный и пряный, аромат с легкими дымными нотками.
Чаще всего пастрами готовят из говядины.
По текстуре пастрами мягкая, сочная и легко нарезается тонкими ломтиками, подходит как для холодной подачи, так и для горячих блюд.
От пастромы отличается более сложной и длительной технологией приготовления.
От бастурмы пастрами отличается тем, что не вялится на воздухе, а коптится и готовится с термической обработкой, поэтому получается более сочной и менее плотной.
От ростбифа отличается способом приготовления. Пастрами проходит длительное засаливание и копчение, а ростбиф запекают.