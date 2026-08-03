Регионы СЗФО не стали лидерами по вовлечению в оборот земли для туризма

На Северо-Западе больше всего участков, которые сейчас можно оформить через НСПД, находятся в Вологодской и Псковской областях — по 40 предложений. За ними следуют Мурманская область и Республика Коми, представившие по 17 участков. Наименьшее число территорий доступно в Калининградской области — четыре зоны — и в Ненецком автономном округе (одна). В Петербурге, судя по данным портала, земли для туризма нет вообще. Но в целом наличие в базе и размер таких площадей нельзя считать показательными: возможно, где-то их мало потому, что инвесторы все уже разобрали. Однако причиной может быть и недостаточный объем выявления, отмечают эксперты.