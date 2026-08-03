Регионы СЗФО не стали лидерами по вовлечению в оборот земли для туризма

В первом полугодии 2026-го по всей стране выявили 253 участка для создания объектов и инфраструктуры по проекту «Земля для туризма», сообщили в правительстве РФ. Всего за четыре года его работы сформировано более 47 тысяч гектаров таких площадей, но из них лишь 1,2 тысячи реально вовлечено в оборот. Такой разброс между показателями отмечается и в регионах СЗФО: они не входят в число лидеров по строительству отелей и турбаз на специально выделенных землях, хотя и обладают большим потенциалом в этой сфере. Что мешает распахать туристическую «целину», выясняла корреспондент «РГ».
Сервис «Земля для туризма» работает на портале Национальной системы пространственных данных (НСПД). Любой желающий может войти через Госуслуги, выбрать свободные участки, которые предлагается арендовать или купить, и подать заявку на них. Под какие цели — указано в описании территории. Чаще всего они общие — например, рекреация (зона отдыха) или природно-познавательный туризм. Но порой ставятся вполне конкретные задачи. Так, у села Ухтома на Вологодчине надо построить базу отдыха для любителей рыбалки на 60 человек с жилыми домами, причалом, автостоянкой, кафе и даже часовней.
При этом для туризма отбирают только те участки, рядом с которыми расположены какие-либо достопримечательности. К примеру, в Псковской области доступны 64 гектара земель на берегу Чудского озера в 300 метрах от памятника «Князь Александр Невский с дружиной». Есть и предложение в восьми километрах от Пушкинского заповедника.
На Северо-Западе больше всего участков, которые сейчас можно оформить через НСПД, находятся в Вологодской и Псковской областях — по 40 предложений. За ними следуют Мурманская область и Республика Коми, представившие по 17 участков. Наименьшее число территорий доступно в Калининградской области — четыре зоны — и в Ненецком автономном округе (одна). В Петербурге, судя по данным портала, земли для туризма нет вообще. Но в целом наличие в базе и размер таких площадей нельзя считать показательными: возможно, где-то их мало потому, что инвесторы все уже разобрали. Однако причиной может быть и недостаточный объем выявления, отмечают эксперты.
Проект «Земля для туризма» стал заметным инструментом для отрасли, но со времени его запуска в 2022 году обозначился разрыв между числом выявленных участков и количеством реальных объектов, доведенных до открытия, подчеркивает руководитель проектов УК «Гамма Групп» Дмитрий Левин. Он считает это системной проблемой, а не сбоем в отдельных регионах.
— Главная причина в том, что найти землю на карте и передать ее инвестору — разные по сложности задачи. Пространственные данные по многим территориям остаются неточными: участок может числиться освобожденным, хотя фактически давно зарос лесом, или иметь неучтенные обременения. Для инвестора это прямой риск на входе в проект, поэтому часть найденных площадок так и остается на бумаге, — рассуждает эксперт.
Помимо гарантии чистоты прав и понятных условий предоставления земли, нужна минимальная инфраструктура, считает Дмитрий Левин. В описании участков на портале указаны расстояния до ближайших населенных пунктов, дорог и социальных объектов. Но в графе «электро-, водо-, газо- и теплоснабжение» почти у всех стоит прочерк.
Разрыв между выявленными и вовлеченными в оборот землями показывает, что главное узкое место заключается в их «упаковке» для инвестора, полагает директор по развитию федерального гостиничного оператора Upro Group Артем Мачульский. Участок на кадастровой карте — это лишь координаты и категория земель, но не готовый инвестиционный продукт.
— На большинстве таких территорий нет ни дорог, ни точек подключения к электросетям, ни воды — а значит, инвестору приходится закладывать в бюджет проекта строительство всей инженерной инфраструктуры с нуля. Именно поэтому число выявленных участков систематически превышает количество реализованных проектов. Одно дело — показать землю на карте, и совсем другое — довести ее до состояния, при котором на нее можно заходить с деньгами, — поясняет Артем Мачульский.
Земля сама по себе не является инвестиционным продуктом, согласен основатель компании Youkon Константин Конов. Она становится им только тогда, когда есть понятный сценарий использования, инженерная обеспеченность, транспортная доступность и экономика реализации.
— Сегодня регионы конкурируют уже не количеством свободных гектаров, а качеством подготовки территорий. Инвестор выбирает предсказуемость проекта. Чем меньше неопределенности и административных барьеров, тем быстрее принимается инвестиционное решение. С точки зрения развития внутреннего туризма наибольший потенциал имеют территории, где сочетаются природные преимущества, транспортная доступность и готовая инфраструктура, — считает эксперт.
Чаще всего в рамках проекта «Земля для туризма» создают такие объекты, как гостиницы и глэмпинги у водоемов и природных достопримечательностей, а также инфраструктуру для экологического и активного туризма, выяснил Дмитрий Левин. Нередко возводятся и комплексы рядом с объектами культурного наследия.
Эксперты сходятся в высокой оценке потенциала СЗФО в рамках этого проекта, но рекомендуют развивать его с учетом «специализации» территорий. При этом они отмечают, что многое зависит от активности региональных команд.
— Вологодская область — один из регионов с наиболее продвинутой проработкой проекта: там выявлено около сотни участков общей площадью более 1300 гектаров, при этом делается акцент на культурно-историческом и религиозном туризме. Карелия опирается на сильные природные точки притяжения — Онежское и Ладожское озера, Кижи, — которые делают территорию рядом с ними приоритетной для экотуризма и глэмпингов. Потенциал также есть у Калининградской области с учетом растущего турпотока на Балтику и у Архангельской — с точки зрения арктического и островного туризма, — перечисляет Артем Мачульский.
По его мнению, логика для всего Северо-Запада одна: надо искать участки не там, где земли формально больше всего, а там, где она реально совпадает с маршрутами и интересом туриста.
Прямая речь.
Александр Кудряшов, старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ:
— Основные затраты инвестора в рамках проекта «Земля для туризма» приходятся на подключение к сетям. Поскольку участок под глэмпинг или базу отдыха расположен вдали от коммуникаций, подведение к нему электричества, воды и дороги обходится дороже самого объекта. В итоге проект окупается за семь-двенадцать лет, что несовместимо с текущей ценой заемных средств для бизнеса. Ситуацию может изменить схема, при которой регион подводит сети за счет бюджета и передает инвестору подготовленный участок, а тот привлекает кредит по субсидируемой ставке.