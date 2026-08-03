Ученые раскрыли секреты охоты китовой акулы

Китовая акула (Rhincodon typus) — самая большая рыба в мире, отдельные особи вырастают длиннее 18 метров. Этот гигант питается исключительно крошечными организмами: раскрывая огромную пасть, он пропускает воду и отфильтровывает через жаберные щели планктон, криль и рыбью икру.
Долгое время особенности питания китовых акул оставались неясными. Ученые не понимали, каким образом эти рыбы находят достаточно пищи в тропических водах, бедных планктоном. Разобраться в этом помогли морские биологи из Австралии и США — им удалось снять кормление гигантских фильтраторов на глубине. Результаты работы опубликованы в журнале Marine Biology.
До этого китовых акул изучали с лодок, самолетов и во время погружений дайверов, но такой способ позволял наблюдать за рыбами только у поверхности. Предыдущие исследования показывали, что около 20% времени эти акулы кормятся на разных глубинах, а у поверхности проводят всего 1% времени.
Чтобы понять, как именно китовые акулы добывают пищу, исследователи отправились на риф Нингалу в Западной Австралии. Там биологи закрепили на спинах десяти акул камеры, позволявшие наблюдать происходящее почти от первого лица, а также фиксировавшие глубину, скорость и манеру передвижения.
В нее вошли 36 типов действий, из них 12 связаны с кормлением, а шесть удалось описать впервые именно благодаря съемкам с камер.
Выяснилось, что китовые акулы легко меняют охотничьи стратегии. Они могут медленно плыть с приоткрытой пастью, отфильтровывая даже редкие частицы корма, а при появлении плотного скопления добычи резко ускоряются, делают рывок и активно всасывают воду.
Наиболее часто акулы используют медленные способы кормления: неторопливо плывут или скользят вниз, одновременно фильтруя воду. Такие варианты требуют меньше энергии и не заставляют расходовать силы впустую, когда добычи мало. Эта гибкость дает китовой акуле важное преимущество — она способна питаться даже там, где другие крупные фильтраторы, например усатые киты, не стали бы охотиться из-за отсутствия плотных скоплений планктона.
У китовых акул остается немало тайн: эти гиганты способны погружаться на глубину в несколько сотен метров, куда не проникает солнечный свет и где обычные камеры не помогут проследить за их поведением.