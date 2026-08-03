Ученые раскрыли секреты охоты китовой акулы

До этого китовых акул изучали с лодок, самолетов и во время погружений дайверов, но такой способ позволял наблюдать за рыбами только у поверхности. Предыдущие исследования показывали, что около 20% времени эти акулы кормятся на разных глубинах, а у поверхности проводят всего 1% времени.