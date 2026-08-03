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Путин участвует в церемонии закрытия «Большой перемены» в Красноярске

Участниками конкурса стали более 800 ребят из России и других стран.

Президент России Владимир Путин присутствует на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит в Красноярске. Об этом сообщает Кремль.

Конкурс объединяет детей и подростков со всей страны. За годы существования в нём приняли участие более 7 миллионов ребят.

«Большая перемена» появилась в 2020 году. Сейчас она охватывает школьников с 1-го по 10-й класс, а также студентов колледжей и техникумов. В рамках конкурса оцениваются командная работа, нестандартное мышление, креативность и организаторские способности.

С 29 июля по 4 августа в Красноярске проходят финалы седьмого сезона для учеников 5−7-х классов и старшеклассников из-за рубежа. Участниками стали более 800 ребят из России и других стран.