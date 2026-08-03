Ограничения ввели на трех трассах Нижегородской области до 9 августа

На трассе М‑7 ремонт идёт сразу на двух отрезках. На участке с 423 км по 429 км (обход Нижнего Новгорода в направлении Казани) выполняют устройство слоёв износа: проезжую часть сузили, движение организовано по свободной полосе, допустимая скорость — не более 50 км/ч. Аналогичные работы ведутся на отрезке с 498 км по 507 км — там также сужена проезжая часть, на двухполосных участках возможен реверс, лимит скорости составляет 40−50 км/ч.