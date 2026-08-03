Ограничения ввели на трех трассах Нижегородской области до 9 августа

В Нижегородской области продолжаются дорожные работы на федеральных трассах — из‑за этого до 9 августа на ряде участков действуют ограничения для автомобилистов. Об этом информирует ФКУ «Волго‑Вятскуправтодор».
На трассе М‑7 ремонт идёт сразу на двух отрезках. На участке с 423 км по 429 км (обход Нижнего Новгорода в направлении Казани) выполняют устройство слоёв износа: проезжую часть сузили, движение организовано по свободной полосе, допустимая скорость — не более 50 км/ч. Аналогичные работы ведутся на отрезке с 498 км по 507 км — там также сужена проезжая часть, на двухполосных участках возможен реверс, лимит скорости составляет 40−50 км/ч.
На автодороге Р‑158 (Нижний Новгород — Саратов) ремонт затронул сразу несколько точек. На 21 км обновляют мост через реку Кудьму возле посёлка Дружного: в каждом направлении оставлена одна полоса, скорость ограничена 40 км/ч. На участке с 38 по 40 км ведутся работы по устройству слоёв износа — сейчас ожидается их возобновление.
На отрезке с 40 по 46 км реализуют капитальный ремонт с расширением дороги: движение идёт по двум полосам, разрешённая скорость — 40−50 км/ч. Кроме того, на 118 км завершён ремонт моста через реку Тешу в Арзамасе — здесь возможны кратковременные ограничения из‑за нанесения дорожной разметки.
Также ремонтные мероприятия продолжаются на трассе Р‑177 «Поветлужье».
Ранее движение на проспекте Гагарина ограничили в Нижнем Новгороде до 13 августа.