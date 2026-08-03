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«Урчит и пучит»: гастроэнтеролог Садыков предупредил об опасности фиников

Известный российский врач раскрыл правду о вреде фиников.

Мнение о безусловной пользе некоторых популярных продуктов часто приводит к тому, что люди полностью теряют чувство меры при их употреблении. О скрытой опасности увлекательного перекуса сухофруктами предупредил известный российский гастроэнтеролог Рустем Садыков. Он отметил, что полезный статус продукта не делает его безвредным в неограниченных количествах.

Финики действительно содержат клетчатку, калий и магний, однако в процессе сушки плоды теряют воду и превращаются в сверхконцентрированный источник сахаров. Когда человек съедает по 8−10 фиников в день вместо конфет, организовывая себе перекус, он создает колоссальную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Как пояснил врач, большое количество сахаров и пищевых волокон неизбежно усиливает процессы брожения в кишечнике. Особенно ощутимый удар наносится по людям с синдромом раздраженного кишечника и склонностью к вздутию: избыток сухофруктов провоцирует сильное газообразование, постоянное урчание и тяжесть.

Врачи напоминают, что даже самые полезные продукты требуют строгого контроля порций.

Ранее сообщалось о спасении мужчины с остановкой сердца.