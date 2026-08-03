«Урчит и пучит»: гастроэнтеролог Садыков предупредил об опасности фиников

Мнение о безусловной пользе некоторых популярных продуктов часто приводит к тому, что люди полностью теряют чувство меры при их употреблении. О скрытой опасности увлекательного перекуса сухофруктами предупредил известный российский гастроэнтеролог Рустем Садыков. Он отметил, что полезный статус продукта не делает его безвредным в неограниченных количествах.