Воронежцам предлагают платить за капремонт по электронным квитанциям

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области рассказал жителям о преимуществах электронных квитанций для оплаты взносов. Такой вид платежки особенно выгоден собственникам, проживающим в другом регионе, или гражданам, желающим оперативно делать платежи без бумажной волокиты. Электронные квитанции также исключают риск их потери или кражи.