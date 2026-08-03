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Воронежцам предлагают платить за капремонт по электронным квитанциям

В этом случае квитанция будет приходить собственнику жилья на электронную почту.

Источник: Комсомольская правда

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области рассказал жителям о преимуществах электронных квитанций для оплаты взносов. Такой вид платежки особенно выгоден собственникам, проживающим в другом регионе, или гражданам, желающим оперативно делать платежи без бумажной волокиты. Электронные квитанции также исключают риск их потери или кражи.

В случае перехода на электронный платежный документ квитанция будет приходить собственнику жилья на электронную почту.

Для получения услуги нужно написать в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области заявление, в котором указать свои ФИО, адрес, контактный телефон и электронную почту для получения квитанций.

Также можно подать заявление в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области: Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 52 (1 этаж); и через «Электронную приемную граждан» на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

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