Глава свердловского Союза отцов списал все беды мужчин на женщин-учителей

«Женщин, начиная с пяти лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. То есть, начиная с пяти-шести лет — женщина, до свидания. Если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина или человека, который будет выполнять свой определенный функционал как мужчина, как гражданин своей страны, то до свидания», — заявил Вячеслав Истошин.
На вопрос ведущей, на каком уровне нельзя подпускать к мальчикам женщин, Истошин был более радикален, заявив, что со школы.
«Педагог — это мужская профессия. Все очень просто. И сейчас это и буллинги, и проблемы в школе, и все остальное — дедовщина в армии, демографическая, в том числе, проблемы — это большая выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе, мужчины-педагога», — резюмировал он.
Истошин также сообщил, что Союз отцов уже ведет переговоры с министерством образования Свердловской области. Речь идет о проектном соглашении, которое позволит отцам участвовать во внеурочной жизни школ. Например, организовать футбольный матч с папами, как это произошло на площадке гимназии № 5 Екатеринбурга.
Еще одна инициатива — возвращение к раздельному обучению мальчиков и девочек. По мнению общественника, это поспособствует формированию взаимного уважения и необходимой дистанции между полами.
Отдельно была затронута и тема начальной военной подготовки. Здесь бывший кадровый военный призвал к умеренности. Избыток занятий с оружием, предупредил Истошин, может вызвать у детей отторжение.
И еще одна идея от Истошина — учредить в Свердловской области знак «Отец-герой» или «Знак отцовской доблести». Для многодетных и активно воспитывающих детей мужчин.