Глава свердловского Союза отцов списал все беды мужчин на женщин-учителей

«Педагог — это мужская профессия. Все очень просто. И сейчас это и буллинги, и проблемы в школе, и все остальное — дедовщина в армии, демографическая, в том числе, проблемы — это большая выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе, мужчины-педагога», — резюмировал он.