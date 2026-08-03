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Пенсия вырастет у 215 тысяч нижегородцев в августе

Изменения связаны с традиционным перерасчетом.

Источник: Комсомольская правда

В августе у 215 тысяч нижегородцев вырастет пенсия. Это связано с перерасчетом, который традиционно проходит в последний месяц лета, сообщает пресс-служба СФР по Нижегородской области.

Изменения коснутся работающих пенсионеров, за которых страховые взносы были выплачены в 2025 году. Увеличится пенсия и у тех, кто получает ее по инвалидности или по потере кормильца, если на его лицевой счет от работодателя поступили ранее неучтенные страховые взносы.

Перерасчет в августе зависит от зарплаты пенсионера, и чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. При этом максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента, стоимость которого зависит от года, в котором была оформлена пенсия. Так, в 2026 году его стоимость равна 156,76 рублям.

Августовский перерасчет будет произведен автоматически, а деньги перечислят по обычному установленному графику выплаты.