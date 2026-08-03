Пенсия вырастет у 215 тысяч нижегородцев в августе

Перерасчет в августе зависит от зарплаты пенсионера, и чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. При этом максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента, стоимость которого зависит от года, в котором была оформлена пенсия. Так, в 2026 году его стоимость равна 156,76 рублям.