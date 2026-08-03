Объем розничной торговли в Калининграде вырос, а прибыль осталась минимальной

За прошлый год оборот розничной и оптовой торговли в российском эксклаве составил 404,7 и 570,8 миллиарда рублей, что выше аналогичных показателей 2024-го на 6,7 и 23,6 процента соответственно. Несмотря на очевидный рост, аналитики рынка и представители ретейла отметили, что чистая прибыль при этом осталась минимальной: львиную долю дохода съели логистика, высокие процентные ставки и инфляция.
Статистику по росту торгового оборота представили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговле. По данным ведомства, ретейл по-прежнему является одним из ключевых секторов экономики — на него приходятся около 10 процентов валового регионального продукта. Всего в отрасли заняты примерно 20 процентов жителей Калининградской области.
Одним из главных трендов для региона стал рост числа продаж через интернет. В Калининградстате уточнили, что доля e-commerce в торговом обороте 2023 года составляла всего два процента, в 2024-м — 4,8 процента, а в 2025-м — уже ощутимые 8,7 процента.
Косвенно на это повлияли региональные меры поддержки, которые предприниматели получают через центр «Мой бизнес». По словам заместителя председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероники Лесиковой, сейчас в эксклаве активно содействуют развитию бизнеса, готового выходить на популярные онлайн-площадки и маркетплейсы.
Впрочем, локомотивом торговли по-прежнему остаются торговые сети, на которые за отчетный период пришлись свыше 40 процентов от всего оборота. Постепенно растет количество объектов малой розницы. Сегодня в регионе больше двух тысяч различных киосков, павильонов и палаток. К ним следует прибавить еще 108 автолавок, автомагазинов и других мобильных торговых объектов.
Не утратили популярность и рынки. Официально насчитывается семь таких объектов. В сезон там предоставляют места дачникам и садоводам, чтобы они могли продавать свою продукцию.
Несмотря на положительную динамику, региональному ретейлу приходится туже затягивать пояса. Особенно это касается розницы. По итогам пяти месяцев 2026 года рост в сегменте составил лишь 4,9 процента, и это на волне колоссальной туристической популярности Калининградской области.
Аналитики РИА «Рейтинг» в своем недавнем исследовании подчеркнули, что оборот розничной торговли на одного жителя Янтарного края составил составил почти 169 тысяч рублей за указанный выше период. Если говорить об общероссийских показателях, то вклад российского эксклава составил в данном сегменте всего 0,66 процента. Для примера, средний оборот на одного россиянина по стране составил больше 181 тысячи рублей.
В Калининградстате добавили, что за четыре месяца 2026-го сфера оптовой и розничной торговли показала резкое падение прибыли сразу на 82 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 1,76 миллиарда рублей. Примечательно, что транспортировка и хранение, напротив, выросли на 53,8 процента — до 2,73 миллиарда рублей.
Логистику привели в качестве примера не просто так: расходы на нее оказывают колоссальное влияние на итоговую стоимость товаров в калининградских магазинах. Чем они выше, тем дороже мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка и другие продукты. Отсюда довольно низкая маржинальность местного ретейла.
По словам генерального директора крупной торговой сети Олега Пономарева, многие инвестиции, включая сельское хозяйство, пришлось поставить на паузу. Решение приняли из-за непростых экономических условий, в которых оказался калининградский бизнес. Сегодня ретейлеры не хотят рисковать.
По этой причине торговля постепенно расширяет спектр услуг и осваивает смежные отрасли, одной из которых стал общепит. Так, например, доля отпускаемых готовых блюд в общем объеме продаж калининградского ретейла превысила 20 процентов. И эта ниша постепенно растет, поскольку современный покупатель начинает экономить на кафе и ресторанах. При этом стоимость готовых блюд в магазинах за минувший год практически не изменилась, чего не скажешь о популярных точках общепита.