Объем розничной торговли в Калининграде вырос, а прибыль осталась минимальной

По этой причине торговля постепенно расширяет спектр услуг и осваивает смежные отрасли, одной из которых стал общепит. Так, например, доля отпускаемых готовых блюд в общем объеме продаж калининградского ретейла превысила 20 процентов. И эта ниша постепенно растет, поскольку современный покупатель начинает экономить на кафе и ресторанах. При этом стоимость готовых блюд в магазинах за минувший год практически не изменилась, чего не скажешь о популярных точках общепита.