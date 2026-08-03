Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, что для него значит победа

Президент РФ Владимир Путин рассказал финалистам конкурса «Большая перемена», что для него значит победа. Об этом его спросил один из участников конкурса в ходе общения с президентом. В частности, Слава из Бурятии рассказал, что он, как и президент, занимался дзюдо, а теперь занимается самбо.

Президент РФ Владимир Путин рассказал финалистам конкурса «Большая перемена», что для него значит победа. Об этом его спросил один из участников конкурса в ходе общения с президентом. В частности, Слава из Бурятии рассказал, что он, как и президент, занимался дзюдо, а теперь занимается самбо.

«Я много раз участвовал в самбо, выиграл и проигрывал. А что для вас значит победа, может не в спорте, а в других видах, и как вы себя настраиваете?» — спросил мальчик. Путин заметил, что и самбо он тоже занимался, а потом ответил: «Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя».

В понедельник Владимир Путин прилетел в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии закрытия финала конкурса «Большая перемена».