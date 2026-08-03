Путин рассказал, что для него значит победа

Президент РФ Владимир Путин рассказал финалистам конкурса «Большая перемена», что для него значит победа. Об этом его спросил один из участников конкурса в ходе общения с президентом. В частности, Слава из Бурятии рассказал, что он, как и президент, занимался дзюдо, а теперь занимается самбо.
«Я много раз участвовал в самбо, выиграл и проигрывал. А что для вас значит победа, может не в спорте, а в других видах, и как вы себя настраиваете?» — спросил мальчик. Путин заметил, что и самбо он тоже занимался, а потом ответил: «Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя».
В понедельник Владимир Путин прилетел в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии закрытия финала конкурса «Большая перемена».