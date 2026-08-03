Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области 100 человек объединились, чтобы разобрать бобровые плотины

Ручьи от сооружений бобров освобождали в охотугодьях.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области в общедоступных охотугодьях разобрали десятки бобровых плотин — в акции 1 и 2 августа участвовали 100 человек. Об этом сообщает минприроды региона.

Сооружения бобров убирали на территории Новоселовского, Краснополянского, Майского, Багратионовского угодий. За дня сотрудникам министерства и охотникам-добровольцам удалось разобрать 43 бобровые плотины.

«Это позволило нормализовать гидрологический режим, восстановить естественный водоток на проблемных участках и предотвратить подтопление лесных массивов и прилегающих сельскохозяйственных земель». — прокомментировали в минприроды.