За сутки в Пермском крае потушили пять пожаров

За 2 августа в Пермском крае пожарные ликвидировали пять возгораний. Два пожара произошли в Пермском муниципальном округе, еще по одному — в Уинском, Куединском и Лысьвенском округах.
По данным экстренных служб, в результате происшествий никто не погиб и не пострадал.
Для предупреждения новых пожаров в регионе продолжалась профилактическая работа. В ней приняли участие 198 специальных групп, в состав которых вошли 563 человека.
За сутки специалисты:
— посетили 1752 места проживания жителей; — провели инструктаж по правилам пожарной безопасности для 2997 человек; — раздали 2471 памятку с рекомендациями по предотвращению пожаров.