Владимир Путин назвал Красноярск географическим центром России

Президент России Владимир Путин прилетел в Красноярск с официальным визитом вечером 3 августа. Глава государства сразу же отправился в СФУ на финал детского проекта «Большая перемена», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». [caption id= «attachment_372950» align= «alignnone» width= «894»] Фото: скриншот трансляции[/caption] Для участия в проекте в Красноярск прилетели школьники из разных регионов России и старшеклассники из других стран. В целом участниками финала стали более 800 юных активистов. Владимир Путин поздравил финалистов, обратился со словами благодарности к преподавателям и наставникам ребят, а также вновь отметил, что Красноярск является географическим центром страны. Красноярск — это географический центр России. Это большой, крупный, промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр Российской Федерации, — отметил президент России Владимир Путин.