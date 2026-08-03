Можно ли спасти хлеб с плесенью: мнение эксперта

Хлеб стал не просто продуктом питания, а важным элементом рациона. Его стоимость часто превышает 100 рублей за буханку, поэтому вопрос правильного хранения актуален для многих. Как долго хлеб остаётся свежим? Можно ли его спасти, если появились первые признаки плесени? На эти вопросы ответила Олеся Савкина, ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности, в разговоре с «Российской газетой».
Как долго хранится хлеб?
Срок хранения хлеба зависит от множества факторов:
Сорт муки: хлеб из ржаной муки обычно дольше сохраняет свежесть, чем белый пшеничный.
Технология производства: использование добавок и особенности процесса влияют на срок годности.
Условия хранения: влажность, температура и упаковка играют ключевую роль.
Например, белый пшеничный хлеб в упаковке может храниться до 3 суток, а без упаковки — до 24 часов. Ржаной хлеб в упаковке сохраняет свежесть до 7 дней, а без упаковки — до 36 часов.
Можно ли есть хлеб с плесенью?
Плесень на хлебе — явный признак порчи. Даже если удалить видимую плесень, в толще хлеба могут оставаться опасные токсины. Употребление такого хлеба может привести к пищевым отравлениям и серьезным последствиям для здоровья.
Плесневые грибы образуют невидимые нити, пронизывающие весь продукт. Многие виды плесени выделяют микотоксины, которые могут быть канцерогенными и накапливаться в организме, повышая риск онкологических заболеваний.
Советы по хранению хлеба.
Чтобы хлеб дольше оставался свежим, следуйте этим рекомендациям:
1. Храните хлеб в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Идеальным вариантом будет хлебница из дерева или пластика, обеспечивающая микроциркуляцию воздуха.
2. Держите пшеничный и ржаной хлеб отдельно. Смешивание разных видов хлеба может привести к перераспределению влаги, что изменит аромат и состояние корки.
3. Используйте адсорбенты. Если в доме слишком влажно, положите в хлебницу кусочек сахара или сухарик, чтобы они впитали лишнюю влагу. Если же, наоборот, слишком сухо, можно добавить кусочек яблока.
4. Храните хлеб в холодильнике. Хотя при низкой температуре хлеб черствеет быстрее, плесень развивается медленнее. В холодильнике хлеб может храниться до 10−15 дней.
Что делать, если срок годности истек?
Даже если хлеб выглядит нормально, не стоит употреблять его после истечения срока годности. В нем могут начаться необратимые процессы, которые могут привести к порче.
Олеся Савкина рекомендует обратить внимание на вкус, запах и общее состояние хлеба. Если вы почувствовали затхлость, прогорклость или плесень, лучше выбросить продукт, чтобы не рисковать своим здоровьем.