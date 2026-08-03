Можно ли спасти хлеб с плесенью: мнение эксперта

Хлеб стал не просто продуктом питания, а важным элементом рациона. Его стоимость часто превышает 100 рублей за буханку, поэтому вопрос правильного хранения актуален для многих. Как долго хлеб остаётся свежим? Можно ли его спасти, если появились первые признаки плесени? На эти вопросы ответила Олеся Савкина, ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности, в разговоре с «Российской газетой».